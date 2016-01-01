Парни со стволами
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Парни со стволами

Парни со стволами (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.22016, War Dogs
Драмы, Криминал109 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Реальная история о приятелях-планокурах из Майами, умудрившихся выбить в Пентагоне контракт на 300 миллионов долларов на поставку оружия.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Военные, Комедии, Криминал, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Парни со стволами»

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