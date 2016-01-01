Парни со стволами (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.22016, War Dogs
Драмы, Криминал109 мин18+
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Сюжет
Реальная история о приятелях-планокурах из Майами, умудрившихся выбить в Пентагоне контракт на 300 миллионов долларов на поставку оружия.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Тодд
Филлипс
- Актёр
Майлз
Теллер
- Актёр
Джона
Хилл
- Актриса
Ана
де Армас
- Актёр
Кевин
Поллак
- Актёр
Брэдли
Купер
- ДБАктёр
Джейби
Бланк
- ПСАктёр
Патрик
Ст. Эсприт
- Актёр
Шон
Тоуб
- ЭДАктёр
Эдди
Джемисон
- ДБАктёр
Дэниэл
Берсон
- Сценарист
Тодд
Филлипс
- ДССценарист
Джейсон
Смилович
- ГЛСценарист
Гай
Лосон
- Продюсер
Брэдли
Купер
- Продюсер
Марк
Гордон
- Продюсер
Тодд
Филлипс
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Бескаравайный
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- ДМХудожник
Дезма
Мерфи
- МКХудожник
Майкл
Каплан
- ДГМонтажёр
Джефф
Грот
- ЛШОператор
Лоуренс
Шер
- КМКомпозитор
Клифф
Мартинес