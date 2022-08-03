Парк Юрского периода III (фильм, 2001) смотреть онлайн
9.02001, Jurassic Park III
Фантастика, Приключения88 мин12+
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О фильме
Палеонтолог Алан Грант принимает предложение состоятельного предпринимателя совершить обзорную экскурсию над печально знаменитым островом Сорна на самолете. Мог ли доктор Грант предполагать, что страшная катастрофа снова заставит его столкнуться со свирепыми существами из прошлого?!
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДДРежиссёр
Джо
Джонстон
- Актёр
Сэм
Нил
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- Актриса
Теа
Леони
- Актёр
Алессандро
Нивола
- ТМАктёр
Тревор
Морган
- Актёр
Майкл
Джитер
- ДДАктёр
Джон
Дил
- БААктёр
Брюс
А. Янг
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- ТНАктёр
Тейлор
Николс
- ПБСценарист
Питер
Бучман
- АПСценарист
Александр
Пэйн
- ДТСценарист
Джим
Тейлор
- МКСценарист
Майкл
Крайтон
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- ЛДПродюсер
Ларри
Дж. Франко
- Продюсер
Стивен
Спилберг
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- СБАктёр дубляжа
Степан
Балабанов
- ДДХудожник
Даг
Дж. Мирдинк
- ГПХудожник
Грег
Папалиа
- КДХудожница
Кейт
Дж. Салливан
- РДМонтажёр
Роберт
Далва
- ШДОператор
Шелли
Джонсон
- ДДКомпозитор
Дон
Дэвис