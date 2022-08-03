Парк Юрского периода III
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Парк Юрского периода III

Парк Юрского периода III (фильм, 2001) смотреть онлайн

9.02001, Jurassic Park III
Фантастика, Приключения88 мин12+

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О фильме

Палеонтолог Алан Грант принимает предложение состоятельного предпринимателя совершить обзорную экскурсию над печально знаменитым островом Сорна на самолете. Мог ли доктор Грант предполагать, что страшная катастрофа снова заставит его столкнуться со свирепыми существами из прошлого?!

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Парк Юрского периода III»