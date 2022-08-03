Палеонтолог Алан Грант принимает предложение состоятельного предпринимателя совершить обзорную экскурсию над печально знаменитым островом Сорна на самолете. Мог ли доктор Грант предполагать, что страшная катастрофа снова заставит его столкнуться со свирепыми существами из прошлого?!

