Костя и Оля — преподаватели в вузе. На отдыхе в санатории Оля увлекается более респектабельным мужчиной — Сергеем. Костя, не найдя лучшего способа вернуть утраченное, решает сблизиться с его дочерью Соней — это единственный способ, чтобы снова оказаться рядом с Олей и попытаться с ней поговорить. Соня не слишком заинтересована в Косте, но идея позлить отца на ужине с его новой пассией кажется ей весьма соблазнительной: особенно после того, как тот выгнал её парня Макса за «несерьёзность». Так муж и жена оказываются под одной крышей в разных парах.

