Пара на пару (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Костя и Оля — преподаватели в вузе. На отдыхе в санатории Оля увлекается более респектабельным мужчиной — Сергеем. Костя, не найдя лучшего способа вернуть утраченное, решает сблизиться с его дочерью Соней — это единственный способ, чтобы снова оказаться рядом с Олей и попытаться с ней поговорить. Соня не слишком заинтересована в Косте, но идея позлить отца на ужине с его новой пассией кажется ей весьма соблазнительной: особенно после того, как тот выгнал её парня Макса за «несерьёзность». Так муж и жена оказываются под одной крышей в разных парах.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- Режиссёр
Владимир
Котт
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актриса
Ирина
Горбачёва
- Актёр
Александр
Робак
- ЕЕАктёр
Евгений
Егоров
- УЧАктриса
Ульяна
Чжан
- ВСАктёр
Владимир
Свирский
- ГКАктёр
Глеб
Кулаков
- АБСценарист
Александр
Бережной
- ДБСценарист
Дмитрий
Борисов
- Продюсер
Георгий
Малков
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ССПродюсер
Сергей
Стегний
- ВБПродюсер
Валерия
Бражникова
- МАХудожник
Максим
Алипченко
- ЕМХудожница
Евгения
Макеева
- ДСХудожница
Дарья
Сивакова
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Суворов
- МКОператор
Максим
Колиганов
- Композитор
Алексей
Чинцов