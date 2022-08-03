Пара из будущего (фильм, 2021) смотреть онлайн

Семейная пара из 2040 года возвращается в прошлое, чтобы разлучиться. Сергей Бурунов, Ирина Горбачева и Мария Аронова в фантастической комедии от режиссера «Громкой связи» и «Огня» Алексея Нужного.



За 20 лет брака отношения Евгения и Александры превратились в проблему для обоих супругов — счастья в семье нет, но развод в 2040 году стоит так дорого, что им приходится мучиться под одной крышей. Во время очередного скандала герои внезапно переносятся на 20 лет назад в Нижний Новгород — в тот день, когда юный Евгений сделал Саше предложение. И теперь пара из будущего намеревается исправить ошибку — помешать своим версиям из прошлого скрепить любовь узами брака. Только вот влюбленные уверены, что созданы друг для друга, а у несчастных супругов есть всего 24 часа, чтобы повлиять на решение молодых.



Чем обернется для супругов путешествие во времени?


