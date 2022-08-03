Пара из будущего (фильм, 2021) смотреть онлайн

Этот фильм пока недоступен
О фильме
Семейная пара из 2040 года возвращается в прошлое, чтобы разлучиться. Сергей Бурунов, Ирина Горбачева и Мария Аронова в фантастической комедии от режиссера «Громкой связи» и «Огня» Алексея Нужного.
За 20 лет брака отношения Евгения и Александры превратились в проблему для обоих супругов — счастья в семье нет, но развод в 2040 году стоит так дорого, что им приходится мучиться под одной крышей. Во время очередного скандала герои внезапно переносятся на 20 лет назад в Нижний Новгород — в тот день, когда юный Евгений сделал Саше предложение. И теперь пара из будущего намеревается исправить ошибку — помешать своим версиям из прошлого скрепить любовь узами брака. Только вот влюбленные уверены, что созданы друг для друга, а у несчастных супругов есть всего 24 часа, чтобы повлиять на решение молодых.
Чем обернется для супругов путешествие во времени?
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика, Мелодрама
КачествоFull HD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Нужный
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актриса
Мария
Аронова
- Актёр
Денис
Парамонов
- Актриса
Дарья
Коныжева
- ССАктёр
Сергей
Степин
- ПМАктёр
Павел
Мисаилов
- Актриса
Ирина
Горбачёва
- СКАктриса
Серафима
Красникова
- ИЦАктёр
Игорь
Царегородцев
- ГТАктёр
Гоша
Токаев
- ЕКСценарист
Евгений
Кулик
- ДБСценарист
Дмитрий
Балуев
- Сценарист
Алексей
Нужный
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- Продюсер
Никита
Михалков
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- АОМонтажёр
Авет
Оганесян
- Оператор
Юрий
Коробейников
- КБКомпозитор
Кирилл
Бородулев
- Композитор
Евгений
Бархатов