Папе снова 17 (фильм, 2009) смотреть онлайн

Мы живем лишь однажды, но некоторые из нас получают шанс на вторую молодость. Комедийный фильм «Папе снова 17» 2009 года — это забавное и трогательное кино о неудачнике, которому судьба подарила возможность все исправить.



Майк О'Доннелл некогда был звездой баскетбольной команды и надеялся на блестящее будущее. Теперь же ему 37, и жизнь складывается не так, как это виделось 20 лет назад: Майк потерял работу, жена подала на развод, а дети не желают иметь ничего общего со своим непутевым папашей. Все меняется, когда после таинственного происшествия мужчина снова становится 17-летним подростком. Вернувшись в школу, он пытается исправить собственные ошибки и наладить отношения с семьей, попутно вникая в жизнь детей.



Эта картина — действительно смешная комедия, которая учит серьезным вещам: как важно ценить то, что имеешь, и понимать своих близких. Смотреть «Папе снова 17» стоит тем, кто любит добрые фильмы с элементами фантастики.

