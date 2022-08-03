Папе снова 17 (фильм, 2009) смотреть онлайн
Мы живем лишь однажды, но некоторые из нас получают шанс на вторую молодость. Комедийный фильм «Папе снова 17» 2009 года — это забавное и трогательное кино о неудачнике, которому судьба подарила возможность все исправить.
Майк О'Доннелл некогда был звездой баскетбольной команды и надеялся на блестящее будущее. Теперь же ему 37, и жизнь складывается не так, как это виделось 20 лет назад: Майк потерял работу, жена подала на развод, а дети не желают иметь ничего общего со своим непутевым папашей. Все меняется, когда после таинственного происшествия мужчина снова становится 17-летним подростком. Вернувшись в школу, он пытается исправить собственные ошибки и наладить отношения с семьей, попутно вникая в жизнь детей.
Эта картина — действительно смешная комедия, которая учит серьезным вещам: как важно ценить то, что имеешь, и понимать своих близких. Смотреть «Папе снова 17» стоит тем, кто любит добрые фильмы с элементами фантастики.
- Режиссёр
Бёрр
Стирс
- Актёр
Зак
Эфрон
- ЛМАктриса
Лесли
Манн
- ТЛАктёр
Томас
Леннон
- Актёр
Мэттью
Перри
- СНАктёр
Стерлинг
Найт
- МТАктриса
Мишель
Трахтенберг
- ХПАктёр
Хантер
Пэрриш
- МХАктриса
Мелора
Хардин
- Актёр
Брайан
Дойл-Мюррей
- ДГАктёр
Джим
Гэффиган
- ДФСценарист
Джейсон
Филарди
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- Продюсер
Дженнифер
Джибгот
- Актёр дубляжа
Евгений
Стычкин
- ИЛАктриса дубляжа
Ирина
Линдт
- Актёр дубляжа
Вячеслав
Гришечкин
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- ПММонтажёр
Падрик
Маккинли
- ТЗОператор
Тим
Зурштедт
- РККомпозитор
Рольф
Кент