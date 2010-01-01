Овсянки (фильм, 2010) смотреть онлайн

У директора бумкомбината Мирона Алексеевича умирает жена, и он просит своего подчиненного помочь ему похоронить любимую в соответствии с особым ритуалом. Оба мужчины — представители финно-угорской народности «меря», с удивительными обычаями которого и знакомит нас этот живописный фильм.



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