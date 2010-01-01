Овсянки (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Овсянки
Драма, Мелодрама74 мин18+
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О фильме
У директора бумкомбината Мирона Алексеевича умирает жена, и он просит своего подчиненного помочь ему похоронить любимую в соответствии с особым ритуалом. Оба мужчины — представители финно-угорской народности «меря», с удивительными обычаями которого и знакомит нас этот живописный фильм.
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АФРежиссёр
Алексей
Федорченко
- Актёр
Юрий
Цурило
- ИСАктёр
Игорь
Сергеев
- Актриса
Юлия
Ауг
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- ЛДАктриса
Лариса
Домаскина
- ВМАктёр
Вячеслав
Мелехов
- ОДАктриса
Ольга
Добрина
- ИТАктёр
Иван
Тушин
- ОГАктриса
Ольга
Гилева
- ЕРАктриса
Елена
Руссу
- ДОСценарист
Денис
Осокин
- Продюсер
Игорь
Мишин
- ДВПродюсер
Дмитрий
Воробьев
- МНПродюсер
Мэри
Назари
- АБХудожница
Анна
Бартули
- СИМонтажёр
Сергей
Иванов
- МКОператор
Михаил
Кричман
- АККомпозитор
Андрей
Карасев