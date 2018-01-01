Биография

Дмитрий Воробьев — советский и российский продюсер, режиссер, актер, сценарист и оператор. Родился в Екатеринбурге 11 января 1961 года. В 1984 году окончил Свердловский архитектурный институт, но судьба привела его в кино. В поисках работы он попал на Свердловскую киностудию и стал ассистентом художника. Почти 20 лет делал карьеру: работал вторым режиссером, замдиректора съемочной группы, директором картины, директором Объединения художественных фильмов, заместителем директора по производству. А в 2004 году произошло знаменательное событие в биографии Дмитрия: совместно с Алексеем Федорченко он учредил новую студию «Компания 29 февраля». В 1992 году Дмитрий Воробьев снял дебютную короткометражку «Апноэ». В 1995 году — режиссер-постановщик полнометражной семейной комедии «Домовик и кружевница». Такие фильмы Воробьева-продюсера, как «Первые на Луне», «Железная дорога», «Овсянки», «Ангелы революции», были очень успешны: участвовали в российских и международных фестивалях, получили престижные премии. А актерским дебютом Дмитрия стала небольшая роль в драме «Рой» Владимира Хотиненко в 1990 году. В фильмографии Воробьева 29 фильмов, в трех из них он выступил в роли актера.