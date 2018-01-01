Wink
Фильмы
Оверлорд
Актёры и съёмочная группа фильма «Оверлорд»

Режиссёры

Джулиус Эйвери

Julius Avery
Режиссёр

Актёры

Джован Адепо

Jovan Adepo
АктёрPFC Edward Boyce
Уайатт Рассел

Wyatt Russell
АктёрCpl. Lewis Ford
Матильда Олливье

Mathilde Ollivier
АктрисаChloe Laurent
Пилу Асбек

Pilou Asbæk
АктёрCaptain Wafner
Джон Магаро

John Magaro
АктёрPFC Lyle Tibbet
Йен де Кестекер

Iain De Caestecker
АктёрPFC Morton Chase
Джейкоб Андерсон

Jacob Anderson
АктёрPFC Charlie Dawson
Доминик Эпплуайт

Dominic Applewhite
АктёрPFC Jacob Rosenfeld
Джанни Тофер

Gianny Taufer
Актёр
Джозеф Куинн

Joseph Quinn
АктёрGrunauer

Сценаристы

Марк Л. Смит

Mark L. Smith
Сценарист
Билли Рэй

Billy Ray
Сценарист

Продюсеры

Джей Джей Абрамс

J.J. Abrams
Продюсер
Люк Этьен

Luc Etienne
Продюсер

Актёры дубляжа

Олег Новиков

Актёр дубляжа
Антон Савенков

Актёр дубляжа
Евгения Ваган

Актриса дубляжа
Иван Породнов

Актёр дубляжа
Антон Эльдаров

Актёр дубляжа

Художники

Джордана Финкел

Jordana Finkel
Художница
Джеймс Льюис

James Lewis
Художник
Люк Циммерман

Loic Zimmermann
Художник
Анна Б. Шеппард

Anna B. Sheppard
Художница

Композиторы

Джед Курзель

Jed Kurzel
Композитор