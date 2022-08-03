Оверлорд (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.72018, Overlord
Ужасы, Фантастика105 мин18+
О фильме
6 июня 1944 года. Американские солдаты летят в оккупированную немцами Нормандию, чтобы взорвать радиомачту, установленную в сельской церкви. На месте союзникам предстоит столкнуться не только с военными-нацистами, но и с зомби, появившимися в результате генетических экспериментов.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДЭРежиссёр
Джулиус
Эйвери
- Актёр
Джован
Адепо
- Актёр
Уайатт
Рассел
- МОАктриса
Матильда
Олливье
- Актёр
Пилу
Асбек
- Актёр
Джон
Магаро
- ЙдАктёр
Йен
де Кестекер
- ДААктёр
Джейкоб
Андерсон
- ДЭАктёр
Доминик
Эпплуайт
- ДТАктёр
Джанни
Тофер
- ДКАктёр
Джозеф
Куинн
- МЛСценарист
Марк
Л. Смит
- Сценарист
Билли
Рэй
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- ЛЭПродюсер
Люк
Этьен
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ДФХудожница
Джордана
Финкел
- ДЛХудожник
Джеймс
Льюис
- ЛЦХудожник
Люк
Циммерман
- АБХудожница
Анна
Б. Шеппард
- ДККомпозитор
Джед
Курзель