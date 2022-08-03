Оверлорд (фильм, 2018) смотреть онлайн

6 июня 1944 года. Американские солдаты летят в оккупированную немцами Нормандию, чтобы взорвать радиомачту, установленную в сельской церкви. На месте союзникам предстоит столкнуться не только с военными-нацистами, но и с зомби, появившимися в результате генетических экспериментов.

