7.52022, A Day to Die
Боевики, Криминал100 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Отряд «Призрак» (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Несколько лет назад Коннор входил в секретный правительственный отряд, последней миссией которого было спасение заложников в школе. Тогда Коннор стал причиной провала операции. Теперь ему приходится довольств�оваться службой в полиции, но и здесь он переходит дорогу влиятельному криминальному боссу, застрелив его лучшего подчиненного. Теперь Коннору нужно найти два миллиона долларов, чтобы заплатить выкуп за похищенную жену, и для этого ему нужно собрать свой старый отряд.
Отряд «Призрак» смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
3.5 IMDb
- УМРежиссёр
Уэс
Миллер
- КДАктёр
Кевин
Диллон
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- ДКАктёр
Джанни
Капальди
- ЛАктёр
Леон
- Актёр
Мохамед
Карим
- ВДАктёр
Вернон
Дэвис
- АКАктёр
Александр
Кэйн
- ДМАктёр
Джонни
Месснер
- СМСценарист
Скотт
Мэллес
- ЖДПродюсер
Жиль
Даус
- ДДПродюсер
Д.Дж.
Додд
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- МРАктёр дубляжа
Михаил
Разумовский
- АБАктёр дубляжа
Александр
Большаков
- РИАктёр дубляжа
Руслан
Ибрагимов
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Паршин
- ДЮХудожник
Дженна
Юссман