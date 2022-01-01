Отряд «Призрак» (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Несколько лет назад Коннор входил в секретный правительственный отряд, последней миссией которого было спасение заложников в школе. Тогда Коннор стал причиной провала операции. Теперь ему приходится довольств�оваться службой в полиции, но и здесь он переходит дорогу влиятельному криминальному боссу, застрелив его лучшего подчиненного. Теперь Коннору нужно найти два миллиона долларов, чтобы заплатить выкуп за похищенную жену, и для этого ему нужно собрать свой старый отряд.



Отряд «Призрак» смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.