Отряд «Призрак»
Wink
Фильмы
Отряд «Призрак»
7.52022, A Day to Die
Боевики, Криминал100 мин18+
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Отряд «Призрак» (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Несколько лет назад Коннор входил в секретный правительственный отряд, последней миссией которого было спасение заложников в школе. Тогда Коннор стал причиной провала операции. Теперь ему приходится довольствоваться службой в полиции, но и здесь он переходит дорогу влиятельному криминальному боссу, застрелив его лучшего подчиненного. Теперь Коннору нужно найти два миллиона долларов, чтобы заплатить выкуп за похищенную жену, и для этого ему нужно собрать свой старый отряд.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отряд «Призрак»»

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