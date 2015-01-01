Отель «Мэриголд». Заселение продолжается (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

В надежде привлечь больше посетителей пансион «Мэриголд» переезжает в новый индийский дворец, где усилиями владелицы Мюриэл и ее бодрого компаньона Сонни продолжает радовать достойных европейцев, которые решили на старости лет поселиться в экзотической обстановке.



Отель «Мэриголд» смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.