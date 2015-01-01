Отель «Мэриголд». Заселение продолжается
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Отель «Мэриголд». Заселение продолжается

Отель «Мэриголд». Заселение продолжается (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.52015, The Second Best Exotic Marigold Hotel
Драмы, Комедии117 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

В надежде привлечь больше посетителей пансион «Мэриголд» переезжает в новый индийский дворец, где усилиями владелицы Мюриэл и ее бодрого компаньона Сонни продолжает радовать достойных европейцев, которые решили на старости лет поселиться в экзотической обстановке.

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отель «Мэриголд». Заселение продолжается»

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