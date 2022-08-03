Отель «Мэриголд». Заселение продолжается HD
Отель «Мэриголд». Заселение продолжается HD

Отель «Мэриголд». Заселение продолжается HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The Second Best Exotic Marigold Hotel
Драма, Комедия117 мин12+

В надежде привлечь больше посетителей пансион «Мэриголд» переезжает в новый индийский дворец, где усилиями владелицы Мюриэл и ее бодрого компаньона Сонни продолжает радовать достойных европейцев, которые решили на старости лет поселиться в экзотической обстановке.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отель «Мэриголд». Заселение продолжается HD»