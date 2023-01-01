Отчаянный (фильм, 1995) смотреть онлайн
9.11995, Desperado
Боевики, Триллеры100 мин18+
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Сюжет
Он — бесстрашный герой, ведущий охоту на короля преступного мира. Но — исполнить приговор невозможно. Но — вновь на карту поставлена жизнь любимой, и начинается жестокое противостояние одиночки и армии вооруженных до зубов головорезов.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Родригес
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актриса
Сальма
Хайек
- Актёр
Жоакин
де Алмейда
- Актёр
Чич
Марин
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актёр
Карлос
Гомес
- Актёр
Квентин
Тарантино
- ТЛАктёр
Тито
Ларрива
- ЭААктриса
Энджел
Авилес
- Актёр
Дэнни
Трехо
- Сценарист
Роберт
Родригес
- Продюсер
Элизабет
Авеллан
- Продюсер
Билл
Борден
- КГПродюсер
Карлос
Гальярдо
- Продюсер
Роберт
Родригес
- ФФХудожник
Фелипе
Фернандес дель Пасо
- ГМХудожница
Грасьела
Масон
- Монтажёр
Роберт
Родригес
- ГНОператор
Гильермо
Наварро
- ЛЛКомпозитор
Лос
Лобос