Отчаянный
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Отчаянный

Отчаянный (фильм, 1995) смотреть онлайн

9.11995, Desperado
Боевики, Триллеры100 мин18+

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Сюжет

Он — бесстрашный герой, ведущий охоту на короля преступного мира. Но — исполнить приговор невозможно. Но — вновь на карту поставлена жизнь любимой, и начинается жестокое противостояние одиночки и армии вооруженных до зубов головорезов.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отчаянный»

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