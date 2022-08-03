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От 180 и выше

От 180 и выше (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, От 180 и выше
Комедия92 мин16+

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О фильме

Для Кости 180 это не просто метрические данные, высокая королева рядом с мужчиной — символ его успеха и состоятельности.Однажды Костя решает доказать всем и — самое главное себе, что может настать и его час — звездный час мужчины маленького роста.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «От 180 и выше»