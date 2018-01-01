Wink
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил
Актёры и съёмочная группа фильма «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил»

Режиссёры

Джей Роуч

Jay Roach
Режиссёр

Актёры

Майк Майерс

Mike Myers
АктёрAustin Powers / Dr. Evil / Fat Bastard / Astronaut
Хизер Грэм

Heather Graham
АктрисаFelicity Shagwell
Майкл Йорк

Michael York
АктёрBasil Exposition
Роберт Вагнер

Robert Wagner
АктёрNumber Two
Роб Лоу

Rob Lowe
АктёрYoung Number Two
Сет Грин

Seth Green
АктёрScott Evil
Минди Стерлинг

Mindy Sterling
АктрисаFrau Farbissina
Верн Тройер

Verne Troyer
АктёрMini-Me (в титрах: Verne J. Troyer)
Элизабет Хёрли

Elizabeth Hurley
АктрисаVanessa Kensington
Джиа Каридес

Gia Carides
АктрисаRobin Swallows

Сценаристы

Майкл МакКаллерс

Michael McCullers
Сценарист
Майк Майерс

Mike Myers
Сценарист

Продюсеры

Эмма Чейсин

Emma Chasin
Продюсер
Майкл Де Лука

Michael De Luca
Продюсер
Донна Лэнгли

Donna Langley
Продюсер
Джон С. Лайонс

John S. Lyons
Продюсер

Актёры дубляжа

Леонид Белозорович

Актёр дубляжа
Марина Дюжева

Актриса дубляжа
Рудольф Панков

Актёр дубляжа
Александр Рахленко

Актёр дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа

Художники

Алек Хэммонд

Alec Hammond
Художник
Дина Аппель

Deena Appel
Художница
Сара Эндрюс

Sara Andrews
Художница

Монтажёры

Джон Полл

Jon Poll
Монтажёр

Операторы

Юли Штайгер

Ueli Steiger
Оператор

Композиторы

Джордж С. Клинтон

George S. Clinton
Композитор