Основной инстинкт 2: Жажда риска (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Basic Instinct 2
Триллер, Драма109 мин18+
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О фильме
На писательницу Кэтрин Трэммел вновь падает подозрение в причастности к преступлению. Скотланд-Ярд обращается к доктору Майклу Глассу за помощью в составлении профессионального заключения о состоянии психического здоровья Кэтрин. Но Гласс, как когда-то детектив Каррен, попадает под чары роковой женщины.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.4 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Кейтон-Джонс
- Актриса
Шэрон
Стоун
- Актёр
Дэвид
Моррисси
- Актриса
Шарлотта
Рэмплинг
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- ИВАктриса
Индира
Варма
- ХУАктёр
Хиткоут
Уильямс
- ФМАктриса
Флора
Монтгомери
- ХДАктёр
Хью
Дэнси
- СКАктёр
Стэн
Коллимор
- НМАктёр
Нил
Мэскелл
- ЛБСценарист
Лиора
Бэриш
- ГБСценарист
Генри
Бин
- ДЭСценарист
Джо
Эстерхаз
- ЭДПродюсер
Эндрю
Дж. Вайна
- МАПродюсер
Марк
Альбела
- МБПродюсер
Мориц
Борман
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- НБАктриса дубляжа
Надежда
Бутырцева
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ПИХудожник
Пол
Инглис
- КЛХудожник
Крис
Лоу
- БАХудожница
Беатрикс
Аруна Пастор
- МГХудожница
Мэгги
Грэй
- ДСМонтажёр
Джон
Скотт
- ДПОператор
Дьюла
Падош
- ДМКомпозитор
Джон
Мерфи