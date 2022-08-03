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Основной инстинкт 2: Жажда риска

Основной инстинкт 2: Жажда риска (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Basic Instinct 2
Триллер, Драма109 мин18+

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О фильме

На писательницу Кэтрин Трэммел вновь падает подозрение в причастности к преступлению. Скотланд-Ярд обращается к доктору Майклу Глассу за помощью в составлении профессионального заключения о состоянии психического здоровья Кэтрин. Но Гласс, как когда-то детектив Каррен, попадает под чары роковой женщины.

Страна
США, Великобритания, Испания, Германия
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Основной инстинкт 2: Жажда риска»