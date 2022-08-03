Основной инстинкт 2: Жажда риска (фильм, 2006) смотреть онлайн

На писательницу Кэтрин Трэммел вновь падает подозрение в причастности к преступлению. Скотланд-Ярд обращается к доктору Майклу Глассу за помощью в составлении профессионального заключения о состоянии психического здоровья Кэтрин. Но Гласс, как когда-то детектив Каррен, попадает под чары роковой женщины.

