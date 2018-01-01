Wink
Основатель
Актёры и съёмочная группа фильма «Основатель»

Актёры и съёмочная группа фильма «Основатель»

Режиссёры

Джон Ли Хэнкок

Джон Ли Хэнкок

John Lee Hancock
Режиссёр

Актёры

Майкл Китон

Майкл Китон

Michael Keaton
АктёрRay Kroc
Ник Офферман

Ник Офферман

Nick Offerman
АктёрDick McDonald
Джон Кэрролл Линч

Джон Кэрролл Линч

John Carroll Lynch
АктёрMac McDonald
Линда Карделлини

Линда Карделлини

Linda Cardellini
АктрисаJoan Smith
Б.Дж. Новак

Б.Дж. Новак

B.J. Novak
АктёрHarry J. Sonneborn
Лора Дерн

Лора Дерн

Laura Dern
АктрисаEthel Kroc
Джастин Брук

Джастин Брук

Justin Randell Brooke
АктёрFred Turner
Кэти Нилэнд

Кэти Нилэнд

Kate Kneeland
АктрисаJune Martino
Патрик Уилсон

Патрик Уилсон

Patrick Wilson
АктёрRollie Smith
Грифф Ферст

Грифф Ферст

Griff Furst
АктёрJim Zien

Сценаристы

Роберт Сигел

Роберт Сигел

Robert Siegel
Сценарист

Продюсеры

Джереми Реннер

Джереми Реннер

Jeremy Renner
Продюсер
Глен Баснер

Глен Баснер

Glen Basner
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Исаев

Илья Исаев

Актёр дубляжа
Александр Коврижных

Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Антон Морозов

Антон Морозов

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Лина Иванова

Актриса дубляжа
Михаил Тихонов

Михаил Тихонов

Актёр дубляжа

Художники

Дэниэл Орланди

Дэниэл Орланди

Daniel Orlandi
Художник

Операторы

Джон Шварцман

Джон Шварцман

John Schwartzman
Оператор

Композиторы

Картер Бёруэлл

Картер Бёруэлл

Carter Burwell
Композитор