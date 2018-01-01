WinkФильмыОсновательАктёры и съёмочная группа фильма «Основатель»
Актёры и съёмочная группа фильма «Основатель»
Актёры
АктёрRay Kroc
Майкл КитонMichael Keaton
АктёрDick McDonald
Ник ОфферманNick Offerman
АктёрMac McDonald
Джон Кэрролл ЛинчJohn Carroll Lynch
АктрисаJoan Smith
Линда КарделлиниLinda Cardellini
АктёрHarry J. Sonneborn
Б.Дж. НовакB.J. Novak
АктрисаEthel Kroc
Лора ДернLaura Dern
АктёрFred Turner
Джастин БрукJustin Randell Brooke
АктрисаJune Martino
Кэти НилэндKate Kneeland
АктёрRollie Smith
Патрик УилсонPatrick Wilson
АктёрJim Zien