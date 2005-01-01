Оружейный барон (фильм, 2005) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Не можете представить кино, в котором Николас Кейдж и Джаред Лето играют русских братьев из Одессы? Значит, вы еще не видели фильм «Оружейный барон» 2005 года — криминальный триллер об опасности торговли оружием.
Семья эмигрантов из Одессы перебирается в США, притворяются евреями и открывают ресторан кошерной пищи. Дети предпринимателей не стремятся пойти по стопам родителей, и, став свидетелями криминальных разборок на Брайтон-Бич, решают начать бизнес на грани легального. Однажды главный герой, стремясь оставить свой бизнес в «белой» зоне, отказывается от условий сделки, выдвигаемых явно криминальным элементом. В ту же секунду он понимает, что главное в работе торговца оружием — не быть застреленным из своего же товара…
От подворотен Брайтон-бич до большой политики: взгляд на самый смертельный бизнес через историю одной семьи. Смотреть фильм «Оружейный барон» бесплатно в хорошем качестве можно на Wink.
Оружейный барон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Эндрю
Никкол
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актриса
Бриджет
Мойнэхэн
- Актёр
Джаред
Лето
- Актёр
Итан
Хоук
- ИХАктёр
Иэн
Холм
- ШТАктриса
Шаке
Тухманян
- ЖНАктёр
Жан-Пьер
Ншанян
- ИУАктёр
Имонн
Уокер
- СРАктёр
Сэмми
Ротиби
- ЕЛАктёр
Евгений
Лазарев
- Сценарист
Эндрю
Никкол
- Продюсер
Николас
Кейдж
- НГПродюсер
Норман
Голайтли
- Продюсер
Эндрю
Никкол
- КРПродюсер
Крис
Робертс
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ЭБХудожница
Элизабетта
Беральдо
- ЗСМонтажёр
Зак
Стэнберг
- АМОператор
Амир
М. Мокри
- АПКомпозитор
Антонио
Пинто