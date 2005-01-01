Оружейный барон (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Не можете представить кино, в котором Николас Кейдж и Джаред Лето играют русских братьев из Одессы? Значит, вы еще не видели фильм «Оружейный барон» 2005 года — криминальный триллер об опасности торговли оружием.



Семья эмигрантов из Одессы перебирается в США, притворяются евреями и открывают ресторан кошерной пищи. Дети предпринимателей не стремятся пойти по стопам родителей, и, став свидетелями криминальных разборок на Брайтон-Бич, решают начать бизнес на грани легального. Однажды главный герой, стремясь оставить свой бизнес в «белой» зоне, отказывается от условий сделки, выдвигаемых явно криминальным элементом. В ту же секунду он понимает, что главное в работе торговца оружием — не быть застреленным из своего же товара…



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