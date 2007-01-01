Опустевший город (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Reign Over Me
Драмы119 мин18+
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Сюжет
Чарли Файнман и Алан Джонсон когда-то вместе учились в колледже и делили одну комнату в общежитии. Спустя годы они встречаются вновь и возобновляют дружеские отношения. Судьба по-разному обошлась с ними.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Майк
Байндер
- Актёр
Адам
Сэндлер
- Актёр
Дон
Чидл
- Актриса
Джада
Пинкетт Смит
- Актриса
Лив
Тайлер
- СБАктриса
Саффрон
Берроуз
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- РКАктёр
Роберт
Клейн
- МДАктриса
Мелинда
Диллон
- Актёр
Майк
Байндер
- Актёр
Джонатан
Бэнкс
- Сценарист
Майк
Байндер
- ДБПродюсер
Джек
Байндер
- Продюсер
Джек
Джиррапуто
- ЛСПродюсер
Линвуд
Спинкс
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- РТОператор
Расс
Т. Олсоубрук
- РККомпозитор
Рольф
Кент