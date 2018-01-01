Wink
Фильмы
Опасный человек
Актёры и съёмочная группа фильма «Опасный человек»

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасный человек»

Режиссёры

Филлип Нойс

Филлип Нойс

Phillip Noyce
Режиссёр

Актёры

Тим Роббинс

Тим Роббинс

Tim Robbins
АктёрCol. Nic Vos
Дерек Люк

Дерек Люк

Derek Luke
АктёрPatrick Chamusso
Бонни Хэнна

Бонни Хэнна

Bonnie Mbuli
АктрисаPrecious Chamusso (в титрах: Bonnie Henna)
Тумишо Маша

Тумишо Маша

Tumisho Masha
АктёрObadi (в титрах: Tumisho K. Masha)
Ситембисо Кумало

Ситембисо Кумало

Sithembiso Khumalo
Актёр
Терри Фето

Терри Фето

Terry Pheto
АктрисаMiriam
Мишель Бургерс

Мишель Бургерс

Michele Burgers
АктрисаAnna Vos
Мфо Ловинга

Мфо Ловинга

Mpho Lovinga
Актёр
Мксо

Мксо

Mxo
Актёр

Продюсеры

Тим Беван

Тим Беван

Tim Bevan
Продюсер
Эрик Феллнер

Эрик Феллнер

Eric Fellner
Продюсер
Энтони Мингелла

Энтони Мингелла

Anthony Minghella
Продюсер
Робин Слово

Робин Слово

Robyn Slovo
Продюсер

Монтажёры

Джилл Билкок

Джилл Билкок

Jill Bilcock
Монтажёр

Операторы

Гарри Филлипс

Гарри Филлипс

Garry Phillips
Оператор

Композиторы

Филип Миллер

Филип Миллер

Philip Miller
Композитор