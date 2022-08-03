ЮАР, 1980-е. Бригадир на нефтеперерабатывающей станции Патрик Чамуссо становится свидетелем теракта, произошедшего в его смену. На допросе он придумывает себе алиби, чем лишь усиливает подозрения полицейского Ника Воса. Патрик попадает в тюрьму, но продолжает бороться за себя и свой народ.

