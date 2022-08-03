Опасный человек
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Опасный человек

Опасный человек (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Catch a Fire
Драма, Исторический97 мин18+

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О фильме

ЮАР, 1980-е. Бригадир на нефтеперерабатывающей станции Патрик Чамуссо становится свидетелем теракта, произошедшего в его смену. На допросе он придумывает себе алиби, чем лишь усиливает подозрения полицейского Ника Воса. Патрик попадает в тюрьму, но продолжает бороться за себя и свой народ.

Страна
Великобритания, США, Франция, ЮАР
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb