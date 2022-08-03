Опасный человек (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Catch a Fire
Драма, Исторический97 мин18+
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О фильме
ЮАР, 1980-е. Бригадир на нефтеперерабатывающей станции Патрик Чамуссо становится свидетелем теракта, произошедшего в его смену. На допросе он придумывает себе алиби, чем лишь усиливает подозрения полицейского Ника Воса. Патрик попадает в тюрьму, но продолжает бороться за себя и свой народ.
СтранаВеликобритания, США, Франция, ЮАР
ЖанрИсторический, Драма, Биография
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Филлип
Нойс
- Актёр
Тим
Роббинс
- ДЛАктёр
Дерек
Люк
- БХАктриса
Бонни
Хэнна
- ТМАктёр
Тумишо
Маша
- СКАктёр
Ситембисо
Кумало
- ТФАктриса
Терри
Фето
- МБАктриса
Мишель
Бургерс
- МЛАктёр
Мфо
Ловинга
- МАктёр
Мксо
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Энтони
Мингелла
- РСПродюсер
Робин
Слово
- ДБМонтажёр
Джилл
Билкок
- ГФОператор
Гарри
Филлипс
- ФМКомпозитор
Филип
Миллер