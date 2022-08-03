Опасная роль Джин Сиберг (фильм, 2019) смотреть онлайн

Фильм основан на реальной истории романтических отношений иконы французской «новой волны» Джин Сиберг и активиста радикальной организации «Черные пантеры» Хакима Джамала. Связь с ним привлекла к актрисе внимание американских спецслужб и едва не стоила ей карьеры.

