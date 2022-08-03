Опасная роль Джин Сиберг (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.92019, Seberg
Триллер, Драма98 мин18+
О фильме
Фильм основан на реальной истории романтических отношений иконы французской «новой волны» Джин Сиберг и активиста радикальной организации «Черные пантеры» Хакима Джамала. Связь с ним привлекла к актрисе внимание американских спецслужб и едва не стоила ей карьеры.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Триллер
КачествоFull HD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Актриса
Кристен
Стюарт
- Актёр
Иван
Атталь
- ГСАктёр
Гэбриел
Скай
- Актёр
Джек
О’Коннелл
- Актриса
Маргарет
Куолли
- Актёр
Колм
Мини
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Стивен
Рут
- Актёр
Энтони
Маки
- ВБАктриса
Виктория
Барабаш
- ДШСценарист
Джо
Шрэпнел
- СХПродюсер
Стивен
Хопкинс
- Продюсер
Брайан
Кэвэна-Джонс
- БППродюсер
Брэдли
Пильц
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- МУХудожник
Майкл
Уилкинсон
- ПММонтажёр
Памела
Мартин
- РМОператор
Рэйчел
Моррисон
- ДККомпозитор
Джед
Курзель