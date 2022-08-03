Фильм «Она» Пола Верховена — сложное психологическое кино, выходящее далеко за рамки триллера о мести. Картина бросает вызов зрителю, заставляя пересмотреть привычные представления о жертвах и агрессорах, а игра Изабель Юппер не позволяет оторвать глаз от экрана, даже когда там творится несусветный ужас.



После жестокого изнасилования в собственном доме Мишель отказывается следовать ожидаемому сценарию жертвы. Вместо обращения в полицию она начинает изощренную психологическую игру со своим обидчиком, параллельно управляя видеоигровым бизнесом и сложными семейными отношениями. Ее расследование постепенно превращается в исследование собственных границ и истинных скрытых желаний. Стирая грань между жертвой и преследователем, Мишель открывает в себе неожиданные источники силы. Финал этой опасной игры ставит под вопрос саму природу свободы и контроля.



Интеллектуальный вызов, замаскированный под жанровое кино, вы найдете в фильме «Она». Смотреть его стоит как минимум ради созданного Юппер образа, отталкивающего и притягательного, разрушающего стереотипы о женских ролях в кино. Это также смелое исследование тем, которые редко поднимаются в кинематографе — от природы насилия до сложных механизмов человеческой психики, где жертва и агрессор оказываются двумя сторонами одной медали.

