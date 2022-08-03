Она (фильм, 2016) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм «Она» Пола Верховена — сложное психологическое кино, выходящее далеко за рамки триллера о мести. Картина бросает вызов зрителю, заставляя пересмотреть привычные представления о жертвах и агрессорах, а игра Изабель Юппер не позволяет оторвать глаз от экрана, даже когда там творится несусветный ужас.
После жестокого изнасилования в собственном доме Мишель отказывается следовать ожидаемому сценарию жертвы. Вместо обращения в полицию она начинает изощренную психологическую игру со своим обидчиком, параллельно управляя видеоигровым бизнесом и сложными семейными отношениями. Ее расследование постепенно превращается в исследование собственных границ и истинных скрытых желаний. Стирая грань между жертвой и преследователем, Мишель открывает в себе неожиданные источники силы. Финал этой опасной игры ставит под вопрос саму природу свободы и контроля.
Интеллектуальный вызов, замаскированный под жанровое кино, вы найдете в фильме «Она». Смотреть его стоит как минимум ради созданного Юппер образа, отталкивающего и притягательного, разрушающего стереотипы о женских ролях в кино. Это также смелое исследование тем, которые редко поднимаются в кинематографе — от природы насилия до сложных механизмов человеческой психики, где жертва и агрессор оказываются двумя сторонами одной медали.
Рейтинг
- Режиссёр
Пол
Верховен
- Актриса
Изабель
Юппер
- Актёр
Лоран
Лафитт
- АКАктриса
Анн
Косиньи
- Актёр
Шарль
Берлен
- Актриса
Виржини
Эфира
- ЖМАктриса
Жюдит
Магр
- КБАктёр
Кристиан
Беркель
- Актёр
Йонас
Блоке
- АИАктриса
Алис
Исааз
- ВПАктриса
Вимала
Понс
- ДБСценарист
Дэвид
Бирк
- ФДСценарист
Филипп
Джиан
- СБПродюсер
Саид
Бен Саид
- Продюсер
Мишель
Меркт
- ККПродюсер
Кевин
Кнейвайс
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- НРХудожница
Натали
Рауль
- СВХудожница
Сесиль
Ватело
- СФОператор
Стефан
Фонтен
- ЭДКомпозитор
Энн
Дадли