Она умрет завтра
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Фильмы
Она умрет завтра
4.82020, She Dies Tomorrow
Триллер, Драма81 мин18+

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Она умрет завтра (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Эми уверена, что завтра умрeт. Она напивается и говорит подруге Джейн, чтобы после смерти та сделала из еe кожи куртку. Джейн пытается вразумить Эми, но эта странная убеждeнность оказывается заразной - теперь она тоже уверена, что завтра умрeт.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.0 IMDb