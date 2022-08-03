4.82020, She Dies Tomorrow
Триллер, Драма81 мин18+
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Она умрет завтра (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Эми уверена, что завтра умрeт. Она напивается и говорит подруге Джейн, чтобы после смерти та сделала из еe кожи куртку. Джейн пытается вразумить Эми, но эта странная убеждeнность оказывается заразной - теперь она тоже уверена, что завтра умрeт.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Эми
Саймец
- КЛАктриса
Кейт
Лин Шейл
- ДААктриса
Джейн
Адамс
- КОАктёр
Кентакер
Одли
- КААктриса
Кэтрин
Аселтон
- Актёр
Крис
Мессина
- Актёр
Тунде
Адебимпе
- Актриса
Дженнифер
Ким
- Актёр
Джош
Лукас
- Актёр
Адам
Вингард
- Актриса
Мишель
Родригес
- Сценарист
Эми
Саймец
- ДБПродюсер
Джастин
Бенсон
- ДЛПродюсер
Дэвид
Лосон мл.
- АМПродюсер
Аарон
Мурхед
- Продюсер
Эми
Саймец
- КСХудожница
Кэйти
Саймон
- ДКОператор
Джей
Кейтель