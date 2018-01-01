Wink
Фильмы
Она умрет завтра
Актёры и съёмочная группа фильма «Она умрет завтра»

Режиссёры

Эми Саймец

Amy Seimetz
Режиссёр

Актёры

Кейт Лин Шейл

Kate Lyn Sheil
АктрисаAmy
Джейн Адамс

Jane Adams
АктрисаJane
Кентакер Одли

Kentucker Audley
АктёрCraig
Кэтрин Аселтон

Kathryn Aselton
АктрисаSusan
Крис Мессина

Chris Messina
АктёрJason
Тунде Адебимпе

Tunde Adebimpe
АктёрBrian
Дженнифер Ким

Jennifer Kim
АктрисаTilly
Джош Лукас

Josh Lucas
АктёрDoc
Адам Вингард

Adam Wingard
АктёрDune Buggy Man
Мишель Родригес

Michelle Rodriguez
АктрисаSky

Сценаристы

Эми Саймец

Amy Seimetz
Сценарист

Продюсеры

Джастин Бенсон

Justin Benson
Продюсер
Дэвид Лосон мл.

David Lawson Jr.
Продюсер
Аарон Мурхед

Aaron Moorhead
Продюсер
Эми Саймец

Amy Seimetz
Продюсер

Художники

Кэйти Саймон

Kati Simon
Художница

Операторы

Джей Кейтель

Jay Keitel
Оператор