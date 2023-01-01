Он — это пуля (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Детектив внедряется в сатанинский культ, чтобы спасти дочь — вдохновленный реальными событиями остросюжетный триллер от режиссера «Альфа Дог» Ника Кассаветиса с Николаем Костером-Вальдау и Джейми Фоксом. Одной трагической ночью детектив Боб Хайтауэр возвращается домой и обнаруживает, что члены орудующего в округе темного культа убили его жену и похитили дочь. Разочаровавшись в работе своих коллег, Хайтауэр решает погрузиться в религиозное подполье самостоятельно, покрывает тело татуировками и внедряется в ряды культа, чтобы отомстить его харизматичному лидеру Сайрусу. На помощь отчаявшемуся детективу приходит Кейс Хардин — девушка, которая смогла бежать из-под влияния этих опасных людей.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Ник
Кассаветис
- ММАктриса
Майка
Монро
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- КГАктёр
Карл
Глусман
- ДДАктриса
Дженьюэри
Джонс
- Актёр
Джейми
Фокс
- ПЙАктёр
Пол
Йоханссон
- ДТАктёр
Дэвид
Торнтон
- ИСАктёр
Итан
Сапли
- ДТАктёр
Джонатан
Такер
- БСАктёр
Брендан
Секстон III
- Сценарист
Ник
Кассаветис
- ДВПродюсер
Дональд
В. Аллен
- ММПродюсер
Майкл
Мендельсон
- ЧАПродюсер
Чарльз
Артур Берг
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман