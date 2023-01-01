Он — это пуля
Wink
Фильмы
Он — это пуля
7.82023, God Is a Bullet
Боевики, Триллеры115 мин18+
Детектив внедряется в сатанинский культ, чтобы спасти дочь. Остросюжетный триллер с Николаем Костером-Вальдау
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Он — это пуля (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Детектив внедряется в сатанинский культ, чтобы спасти дочь — вдохновленный реальными событиями остросюжетный триллер от режиссера «Альфа Дог» Ника Кассаветиса с Николаем Костером-Вальдау и Джейми Фоксом. Одной трагической ночью детектив Боб Хайтауэр возвращается домой и обнаруживает, что члены орудующего в округе темного культа убили его жену и похитили дочь. Разочаровавшись в работе своих коллег, Хайтауэр решает погрузиться в религиозное подполье самостоятельно, покрывает тело татуировками и внедряется в ряды культа, чтобы отомстить его харизматичному лидеру Сайрусу. На помощь отчаявшемуся детективу приходит Кейс Хардин — девушка, которая смогла бежать из-под влияния этих опасных людей.

Он — это пуля смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Мексика, США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Он — это пуля»

Всё