Он — это пуля (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Детектив внедряется в сатанинский культ, чтобы спасти дочь — вдохновленный реальными событиями остросюжетный триллер от режиссера «Альфа Дог» Ника Кассаветиса с Николаем Костером-Вальдау и Джейми Фоксом. Одной трагической ночью детектив Боб Хайтауэр возвращается домой и обнаруживает, что члены орудующего в округе темного культа убили его жену и похитили дочь. Разочаровавшись в работе своих коллег, Хайтауэр решает погрузиться в религиозное подполье самостоятельно, покрывает тело татуировками и внедряется в ряды культа, чтобы отомстить его харизматичному лидеру Сайрусу. На помощь отчаявшемуся детективу приходит Кейс Хардин — девушка, которая смогла бежать из-под влияния этих опасных людей.



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