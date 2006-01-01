Омен (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Многие верят в то, что в апокалипсисе предсказано страшное будущее человечества, которое начинает сбываться в наши дни. Роберт Торн, американский дипломат высокого ранга, занят совсем другими мыслями: его жена Кэтрин перенесла тяжeлые роды и ещe не знает, что их новорожденный ребeнок умер...



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