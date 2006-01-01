Омен
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Омен

Омен (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.62006, The Omen
Ужасы105 мин18+

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Сюжет

Многие верят в то, что в апокалипсисе предсказано страшное будущее человечества, которое начинает сбываться в наши дни. Роберт Торн, американский дипломат высокого ранга, занят совсем другими мыслями: его жена Кэтрин перенесла тяжeлые роды и ещe не знает, что их новорожденный ребeнок умер...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Омен»

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