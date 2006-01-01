Омен (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.62006, The Omen
Ужасы105 мин18+
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Сюжет
Многие верят в то, что в апокалипсисе предсказано страшное будущее человечества, которое начинает сбываться в наши дни. Роберт Торн, американский дипломат высокого ранга, занят совсем другими мыслями: его жена Кэтрин перенесла тяжeлые роды и ещe не знает, что их новорожденный ребeнок умер...
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДМРежиссёр
Джон
Мур
- Актёр
Лив
Шрайбер
- Актриса
Джулия
Стайлз
- ШДАктёр
Шеймус
Дэви-Фицпатрик
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- ЭХАктриса
Эми
Хак
- ППАктёр
Пит
Постлетуэйт
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- РОАктёр
Регги
Остин
- МФАктриса
Миа
Фэрроу
- МБАктёр
Массимо
Беллинзони
- ДЗСценарист
Дэвид
Зельцер
- ДМПродюсер
Джон
Мур
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- АНАктриса дубляжа
Анжелика
Неволина
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- РПАктёр дубляжа
Роман
Павлушев
- БУАктёр дубляжа
Борис
Улитин
- МКХудожник
Мартин
Курель
- ДЦМонтажёр
Дэн
Циммерман
- ДСОператор
Джонатан
Села
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами