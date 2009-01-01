Олимпиус Инферно (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

08.08.08. Молодой энтомолог из США, Майкл, и его подруга, московская журналистка Женя, приезжают в Южную Осетию для съемок фильма о редком виде бабочек. Но этой же ночью грузинские войска нападают на Южную Осетию. Камеры Майкла снимают начало операции.



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