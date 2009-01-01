Олимпиус Инферно
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Олимпиус Инферно

Олимпиус Инферно (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Олимпиус Инферно
Боевики, Драмы89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

08.08.08. Молодой энтомолог из США, Майкл, и его подруга, московская журналистка Женя, приезжают в Южную Осетию для съемок фильма о редком виде бабочек. Но этой же ночью грузинские войска нападают на Южную Осетию. Камеры Майкла снимают начало операции.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Олимпиус Инферно»

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