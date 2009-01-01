Олимпиус Инферно (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Олимпиус Инферно
Боевики, Драмы89 мин18+
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Сюжет
08.08.08. Молодой энтомолог из США, Майкл, и его подруга, московская журналистка Женя, приезжают в Южную Осетию для съемок фильма о редком виде бабочек. Но этой же ночью грузинские войска нападают на Южную Осетию. Камеры Майкла снимают начало операции.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ИВРежиссёр
Игорь
Волошин
- Актриса
Полина
Филоненко
- ГДАктёр
Генри
Давид
- ВЦАктёр
Вадим
Цаллати
- АМАктёр
Адгур
Малия
- ЕХАктриса
Елена
Храмова
- АГАктёр
Артур
Гургенян
- ВСАктриса
Венера
Скверия
- АДАктёр
Адгур
Джения
- ССАктёр
Сергей
Сангулия
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- ДРСценарист
Денис
Родимин
- НПСценарист
Николай
Попов
- АКСценарист
Алексей
Кублицкий
- СДСценарист
Станислав
Довжик
- ЛППродюсер
Леонид
Петров
- СДПродюсер
Станислав
Довжик
- АКПродюсер
Алексей
Кублицкий
- ИГОператор
Игорь
Гринякин