Окись
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Окись

Окись (фильм, 2008) смотреть онлайн

7.32008, Powder Blue
Драмы101 мин18+

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Сюжет

Главные герои картины – четверо маргиналов - гробовщик, бывший жулик, бывший священник с суицидальными наклонностями и стриптизерша, которых причудливое стечение обстоятельств сводит вместе в сочельник.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Окись»

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