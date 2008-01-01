Окись (фильм, 2008) смотреть онлайн
7.32008, Powder Blue
Драмы101 мин18+
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Сюжет
Главные герои картины – четверо маргиналов - гробовщик, бывший жулик, бывший священник с суицидальными наклонностями и стриптизерша, которых причудливое стечение обстоятельств сводит вместе в сочельник.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ТЛРежиссёр
Тимоти
Линь Буй
- Актриса
Джессика
Бил
- Актёр
Эдди
Редмэйн
- Актёр
Форест
Уитакер
- Актёр
Рэй
Лиотта
- Актриса
Лиза
Кудроу
- Актёр
Патрик
Суэйзи
- ККАктёр
Крис
Кристофферсон
- АРАктёр
Алехандро
Ромеро
- СЛАктриса
Санаа
Лэтэн
- Актёр
Чандлер
Кентербери
- ТЛСценарист
Тимоти
Линь Буй
- СГСценарист
Стефан
Гэйгер
- ТЛПродюсер
Тимоти
Линь Буй
- РМПродюсер
Росс
М. Динерштейн
- БШПродюсер
Бобби
Шварц
- ТСПродюсер
Трэйси
Стэнли
- МГХудожница
Магали
Гвидаси
- КТМонтажёр
Кевин
Тент
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- ДСОператор
Джонатан
Села
- ДРКомпозитор
Дидье
Рашу