Охотники за разумом (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Семь студентов ФБР проходят итоговый экзамен, чтобы попасть в элитный отдел и стать «охотниками за разумом». Его специалисты — психологи-криминалисты — занимаются очень ответственной работой: они расследуют самые сложные преступления, разыскивают серийных убийц и составляют психологичес�кие портреты опаснейших преступников по самым незначительным уликам. Вместе со студентами на базу прибывает и их наставник — опытный психолог-криминалист. Чтобы пройти экзамен, студентам нужно раскрыть преступления, придуманные преподавателем. Но испытание все больше походит на реальное, когда участники группы поочередно становятся жертвами настоящего серийного убийцы.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыУжасы, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Ренни
Харлин
- Актриса
Кэтрин
Моррис
- Актёр
Джонни
Ли Миллер
- Актёр
ЭлЭл
Кул Джей
- Актёр
Кристиан
Слэйтер
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- Актёр
Вэл
Килмер
- Актёр
Эйон
Бэйли
- УКАктёр
Уилл
Кемп
- ПВАктриса
Патрисия
Веласкес
- КБАктриса
Кассандра
Белл
- УКСценарист
Уэйн
Креймер
- КБПродюсер
Кэри
Брокау
- Продюсер
Акива
Голдсман
- ДСПродюсер
Джеффри
Сильвер
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Балабанов
- ДБХудожник
Джон
Билингтон
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- ПММонтажёр
Пол
Мартин Смит
- РГОператор
Роберт
Ганц
- ТККомпозитор
Туомас
Кантелинен