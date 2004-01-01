Охотники за разумом (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Семь студентов ФБР проходят итоговый экзамен, чтобы попасть в элитный отдел и стать «охотниками за разумом». Его специалисты — психологи-криминалисты — занимаются очень ответственной работой: они расследуют самые сложные преступления, разыскивают серийных убийц и составляют психологичес�кие портреты опаснейших преступников по самым незначительным уликам. Вместе со студентами на базу прибывает и их наставник — опытный психолог-криминалист. Чтобы пройти экзамен, студентам нужно раскрыть преступления, придуманные преподавателем. Но испытание все больше походит на реальное, когда участники группы поочередно становятся жертвами настоящего серийного убийцы.



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