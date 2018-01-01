Wink
Охота на дикарей
Актёры и съёмочная группа фильма «Охота на дикарей»

Режиссёры

Тайка Вайтити

Taika Waititi
Режиссёр

Актёры

Сэм Нил

Sam Neill
АктёрHec
Джулиан Деннисон

Julian Dennison
АктёрRicky Baker
Рима Те Вьята

Rima Te Wiata
АктрисаBella Faulkner
Рэйчел Хаус

Rachel House
АктрисаPaula Hall
Тиореоре Нгатаи-Мельбурн

Tioreore Ngatai-Melbourne
АктрисаKahu
Оскар Кайтли

Oscar Kightley
АктёрPC Andy Tappert
Стэн Уокер

Stan Walker
АктёрRon
Майк Миноуг

Mike Minogue
АктёрJoe
Коэн Холлоуэй

Cohen Holloway
АктёрHugh
Риз Дэрби

Rhys Darby
АктёрPsycho Sam

Сценаристы

Тайка Вайтити

Taika Waititi
Сценарист
Тирепа Кахи

Tearepa Kahi
Сценарист
Бэрри Крамп

Barry Crump
Сценарист

Продюсеры

Кэртхью Нил

Carthew Neal
Продюсер
Мэтт Нунан

Matt Noonan
Продюсер
Лиэнн Саундерс

Leanne Saunders
Продюсер
Тайка Вайтити

Taika Waititi
Продюсер

Художники

Кристин Сет

Kristin Seth
Художница

Монтажёры

Том Иглз

Tom Eagles
Монтажёр
Яна Горская

Yana Gorskaya
Монтажёр
Люк Хэй

Luke Haigh
Монтажёр

Композиторы

Люк Буда

Lukasz Pawel Buda
Композитор