Охота на дикарей (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.32016, Hunt for the Wilderpeople
Драма, Комедия97 мин12+
О фильме
Мрачному старику и юному сорванцу придется объединиться, чтобы выжить в лесной глуши и не попасться в руки полиции.
СтранаНовая Зеландия
ЖанрКомедия, Приключения, Драма
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Тайка
Вайтити
- Актёр
Сэм
Нил
- ДДАктёр
Джулиан
Деннисон
- РТАктриса
Рима
Те Вьята
- РХАктриса
Рэйчел
Хаус
- ТНАктриса
Тиореоре
Нгатаи-Мельбурн
- ОКАктёр
Оскар
Кайтли
- СУАктёр
Стэн
Уокер
- Актёр
Майк
Миноуг
- КХАктёр
Коэн
Холлоуэй
- Актёр
Риз
Дэрби
- Сценарист
Тайка
Вайтити
- ТКСценарист
Тирепа
Кахи
- БКСценарист
Бэрри
Крамп
- КНПродюсер
Кэртхью
Нил
- МНПродюсер
Мэтт
Нунан
- ЛСПродюсер
Лиэнн
Саундерс
- Продюсер
Тайка
Вайтити
- КСХудожница
Кристин
Сет
- ТИМонтажёр
Том
Иглз
- ЯГМонтажёр
Яна
Горская
- ЛХМонтажёр
Люк
Хэй
- Композитор
Люк
Буда