Ох уж эта наука!
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Ох уж эта наука!

Ох уж эта наука! (фильм, 1985) смотреть онлайн

8.51985, Weird Science
Фантастика, Мелодрамы89 мин18+

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Сюжет

Вариант легенды о Франкештейне. Наивный вундеркинд и его друг создают «идеальную женщину». Их создание помогает им пройти через все испытания юности.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Фантастика, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ох уж эта наука!»

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