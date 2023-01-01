Ох уж эта наука! (фильм, 1985) смотреть онлайн
8.51985, Weird Science
Фантастика, Мелодрамы89 мин18+
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Сюжет
Вариант легенды о Франкештейне. Наивный вундеркинд и его друг создают «идеальную женщину». Их создание помогает им пройти через все испытания юности.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Фантастика, Мелодрамы
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДХРежиссёр
Джон
Хьюз
- ЭМАктёр
Энтони
Майкл Холл
- КЛАктриса
Келли
ЛеБрок
- ИМАктёр
Илан
Митчелл-Смит
- Актёр
Билл
Пэкстон
- ССАктриса
Сюзанн
Снайдер
- ДААктриса
Джуди
Аронсон
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- РРАктёр
Роберт
Раслер
- ВУАктёр
Вернон
Уэллс
- БЛАктёр
Бритт
Лич
- ДХСценарист
Джон
Хьюз
- ЭФСценарист
Эл
Фельдштейн
- УМСценарист
Уильям
М. Гейнс
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- ДВПродюсер
Джейн
Виккерилла
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ТИАктриса дубляжа
Татьяна
Иванова
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- ДАХудожник
Джеймс
Аллен
- МВХудожница
Мэрлин
Вэнс
- МУМонтажёр
Марк
Уорнер
- МФОператор
Мэттью
Ф. Леонетти
- АНКомпозитор
Айра
Ньюборн