Ох уж эта наука! (фильм, 1985) смотреть онлайн

Сюжет

Вариант легенды о Франкештейне. Наивный вундеркинд и его друг создают «идеальную женщину». Их создание помогает им пройти через все испытания юности.



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