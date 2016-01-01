Ограды (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший бейсболист афро-американского происхождения, теперь собирающий мусор с улиц Питтсбурга, изо всех сил старается обеспечить свою семью в Америке 1950-х, где расовый вопрос все еще остается открытым.



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