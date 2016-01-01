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Ограды

Ограды (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.92016, Fences
Драмы133 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Бывший бейсболист афро-американского происхождения, теперь собирающий мусор с улиц Питтсбурга, изо всех сил старается обеспечить свою семью в Америке 1950-х, где расовый вопрос все еще остается открытым.

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ограды»

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