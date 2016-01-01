Ограды (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.92016, Fences
Драмы133 мин12+
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Сюжет
Бывший бейсболист афро-американского происхождения, теперь собирающий мусор с улиц Питтсбурга, изо всех сил старается обеспечить свою семью в Америке 1950-х, где расовый вопрос все еще остается открытым.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Дензел
Вашингтон
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актриса
Виола
Дэвис
- СМАктёр
Стивен
Маккинли Хендерсон
- Актёр
Джован
Адепо
- РХАктёр
Расселл
Хорнсби
- Актёр
Майкелти
Уильямсон
- ССАктриса
Санийя
Сидни
- КСАктёр
Кристофер
С. Меле
- ЛБАктриса
Лесли
Бун
- ДСАктёр
Джейсон
Силвис
- ОУСценарист
Огаст
Уилсон
- Продюсер
Тодд
Блэк
- АКПродюсер
Аллегра
Клегг
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ГАХудожник
Грегори
А. Веймерскирч
- ХУМонтажёр
Хьюз
Уинборн
- ШБОператор
Шарлотта
Брюус Кристенсен
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос