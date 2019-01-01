Офицер и шпион
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Офицер и шпион

Офицер и шпион (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.32019, J'accuse
Триллеры, Драмы125 мин18+

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Сюжет

Франция, 1894 год. Капитан Альфред Дрейфус получает обвинение в шпионаже, после чего его выгоняют из генштаба и отправляют в ссылку. Тем временем бывший педагог осужденного Мари-Жорж Пикар находит доказательства его невиновности, антисемитские корни дела и имя истинного преступника.

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Информация

Страна
Франция, Италия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Исторические, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Офицер и шпион»

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