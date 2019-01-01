Офицер и шпион (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.32019, J'accuse
Триллеры, Драмы125 мин18+
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Сюжет
Франция, 1894 год. Капитан Альфред Дрейфус получает обвинение в шпионаже, после чего его выгоняют из генштаба и отправляют в ссылку. Тем временем бывший педагог осужденного Мари-Жорж Пикар находит доказательства его невиновности, антисемитские корни дела и имя истинного преступника.
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Информация
СтранаФранция, Италия
КачествоFull HD, SD
ЖанрыИсторические, Драмы, Триллеры
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Роман
Полански
- Актёр
Луи
Гаррель
- Актёр
Жан
Дюжарден
- Актриса
Эмманюэль
Сенье
- ГГАктёр
Грегори
Гадебуа
- ЭПАктёр
Эрве
Пьер
- ВИАктёр
Владимир
Иорданов
- ДСАктёр
Дидье
Сандр
- МПАктёр
Мельвиль
Пупо
- МААктёр
Матьё
Амальрик
- Актёр
Венсан
Перес
- Сценарист
Роман
Полански
- РХСценарист
Роберт
Харрис
- АГПродюсер
Ален
Голдман
- РАПродюсер
Роман
Абрамович
- ЛБПродюсер
Лука
Барбарески
- ДВАктёр дубляжа
Дмитрий
Викулов
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- НРАктриса дубляжа
Наталья
Романько-Киселёва
- ВГАктёр дубляжа
Вячеслав
Гиндин
- ЕМАктёр дубляжа
Евгений
Малуха
- ПШХудожница
Паскалин
Шаванн
- ЭдМонтажёр
Эрве
де Люз
- ПЭОператор
Павел
Эдельман
- АДКомпозитор
Александр
Деспла