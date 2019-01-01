Офицер и шпион (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Франция, 1894 год. Капитан Альфред Дрейфус получает обвинение в шпионаже, после чего его выгоняют из генштаба и отправляют в ссылку. Тем временем бывший педагог осужденного Мари-Жорж Пикар находит доказательства его невиновности, антисемитские корни дела и имя истинного преступника.



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