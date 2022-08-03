Однажды... Тарантино (фильм, 2019) смотреть онлайн

Крупнейший режиссер современности, постмодернист и синефил Квентин Тарантино не перестает удивлять новыми работами, вызывая у зрителей всe более острое желание разобраться в его творческом методе. Выполнить этот запрос призвана данная документальная картина, в которой соратники Тарантино рассказывают истории со съемок его фильмов и исследуют его режиссерский подход.

