Однажды... Тарантино
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Однажды... Тарантино

Однажды... Тарантино (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, 21 Years: Quentin Tarantino
Документальный, Биография96 мин18+

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О фильме

Крупнейший режиссер современности, постмодернист и синефил Квентин Тарантино не перестает удивлять новыми работами, вызывая у зрителей всe более острое желание разобраться в его творческом методе. Выполнить этот запрос призвана данная документальная картина, в которой соратники Тарантино рассказывают истории со съемок его фильмов и исследуют его режиссерский подход.

Страна
США
Жанр
Документальный, Биография
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.3 IMDb