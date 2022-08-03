Однажды... Тарантино (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, 21 Years: Quentin Tarantino
Документальный, Биография96 мин18+
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О фильме
Крупнейший режиссер современности, постмодернист и синефил Квентин Тарантино не перестает удивлять новыми работами, вызывая у зрителей всe более острое желание разобраться в его творческом методе. Выполнить этот запрос призвана данная документальная картина, в которой соратники Тарантино рассказывают истории со съемок его фильмов и исследуют его режиссерский подход.
СтранаСША
ЖанрДокументальный, Биография
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.3 IMDb