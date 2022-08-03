Одержимая (фильм, 2012) смотреть онлайн

Мать Изабеллы Росси Мария уже 20 лет находится в психиатрической клинике, куда ее забрали после того, как она убила 20 человек. Марию считают одержимой дьяволом и Изабелла призывает на помощь двух священников, которые должны помочь ее матери побороть демонов...

