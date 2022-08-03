Одержимая (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.32012, The Devil Inside
Ужасы79 мин18+
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О фильме
Мать Изабеллы Росси Мария уже 20 лет находится в психиатрической клинике, куда ее забрали после того, как она убила 20 человек. Марию считают одержимой дьяволом и Изабелла призывает на помощь двух священников, которые должны помочь ее матери побороть демонов...
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.2 IMDb
- УБРежиссёр
Уильям
Брент Белл
- ФААктриса
Фернанда
Андраде
- СКАктёр
Саймон
Куотерман
- ИХАктёр
Ивэн
Хельмут
- ЙГАктёр
Йонут
Грама
- СКАктриса
Сюзен
Краули
- БМАктриса
Бонни
Морган
- БДАктёр
Брайан
Джонсон
- ДВАктёр
Джефф
Викторофф
- ПДАктриса
Памела
Дэвис
- ДПАктёр
Джон
Проски
- УБСценарист
Уильям
Брент Белл
- АБПродюсер
Андрей
Бончя
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- ЭХПродюсер
Эрик
Хаусэм
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- Актриса дубляжа
Людмила
Титова
- ЮБХудожник
Юлиан
Бостэнару
- УБМонтажёр
Уильям
Брент Белл
- ТММонтажёр
Тим
Миркович
- БДКомпозитор
Бретт
Детар
- БРКомпозитор
Бен
Романс