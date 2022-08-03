Одержимая
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Одержимая

Одержимая (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.32012, The Devil Inside
Ужасы79 мин18+

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О фильме

Мать Изабеллы Росси Мария уже 20 лет находится в психиатрической клинике, куда ее забрали после того, как она убила 20 человек. Марию считают одержимой дьяволом и Изабелла призывает на помощь двух священников, которые должны помочь ее матери побороть демонов...

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одержимая»