Биография

Брайан Джонсон — американский актер. Место и дата рождения неизвестны. Брайан вырос в городке Лексингтон, штат Кентукки. Закончив Университет Кентукки, работал в Toyota Motor Manufacturing. Но мечтал о актерской карьере и поэтому переехал в Лос-Анджелес. Начал сниматься в кино в 1993 году и исполнил множество ролей в популярных сериалах. Также актер работал на телевидении и в театре. Кинобиография Брайана Джонсона включает 34 картины. Это сериалы «Секретные материалы», «Зачарованные», «C.S.I. Место преступления», «24 часа», «Детектив Раш», «Красавцы», «Доктор Хаус», «Мыслить как преступник», «Кости», «Секреты на кухне», «Отряд “Антитеррор”», «Касл», «Как избежать наказания за убийство», «Ради всего человечества». Также актер снялся в фильме с Хоакином Фениксом «Она».