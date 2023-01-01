Обыкновенные люди (фильм, 1980) смотреть онлайн

Сюжет

Режиссерский дебют Роберта Редфорда, завоевавший четыре «Оскара». Трагическая гибель старшего сына вносит разлад в, казалось бы, идеальную семью Джарретов. Младший брат умершего, Конрад винит в случившемся себя и, не находя необходимой поддержки дома, обращается к психоаналитику.



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