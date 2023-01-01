Обыкновенные люди (фильм, 1980) смотреть онлайн
1980, Ordinary People
Драмы119 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Режиссерский дебют Роберта Редфорда, завоевавший четыре «Оскара». Трагическая гибель старшего сына вносит разлад в, казалось бы, идеальную семью Джарретов. Младший брат умершего, Конрад винит в случившемся себя и, не находя необходимой поддержки дома, обращается к психоаналитику.
Обыкновенные люди смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Редфорд
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- МТАктриса
Мэри
Тайлер Мур
- ДХАктёр
Джадд
Хёрш
- Актёр
Тимоти
Хаттон
- МЭАктёр
М.
Эммет Уолш
- Актриса
Элизабет
Макговерн
- ДМАктриса
Дина
Манофф
- ФЛАктёр
Фредрик
Лене
- ДСАктёр
Джеймс
Сиккинг
- БХАктёр
Бэзил
Хоффман
- ЭССценарист
Элвин
Сарджент
- НДСценарист
Нэнси
Дауд
- РЛПродюсер
Рональд
Л. Швари
- ДМХудожник
Дж.
Майкл Рива
- БПХудожник
Берни
Поллак
- УБХудожник
Уильям
Б. Фоссер
- ДКМонтажёр
Джеф
Кэнью
- ДБОператор
Джон
Бэйли