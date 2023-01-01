Обыкновенные люди
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Обыкновенные люди

Обыкновенные люди (фильм, 1980) смотреть онлайн

1980, Ordinary People
Драмы119 мин18+

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Сюжет

Режиссерский дебют Роберта Редфорда, завоевавший четыре «Оскара». Трагическая гибель старшего сына вносит разлад в, казалось бы, идеальную семью Джарретов. Младший брат умершего, Конрад винит в случившемся себя и, не находя необходимой поддержки дома, обращается к психоаналитику.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обыкновенные люди»

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