Обыкновенное сердце (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Летом 1981 года нью-йоркский писатель нетрадиционной сексуальной ориентации по имени Нед Уикс становится свидетелем странных и трагических событий. Во время визита к другу, решившему отпраздновать свой день рождения в пляжном домике в большой компании друзей, Нед сначала замечает, что друг болен, а потом становится свидетелем его неожиданной смерти. Посетив врача и убедившись в том, что здоров, Нед, тем не менее, узнал о существовании странной болезни, поражающей, судя по всему, только мужчин-гомосексуалов. Вместе с доктором Эммой Брукнер, к которой он направился на осмотр, Нед вернулся к своим друзьям, чтобы предупредить их о странной неизвестной болезни и не допустить новых смертей. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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