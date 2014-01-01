Обыкновенное сердце (фильм, 2014) смотреть онлайн
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Сюжет
Летом 1981 года нью-йоркский писатель нетрадиционной сексуальной ориентации по имени Нед Уикс становится свидетелем странных и трагических событий. Во время визита к другу, решившему отпраздновать свой день рождения в пляжном домике в большой компании друзей, Нед сначала замечает, что друг болен, а потом становится свидетелем его неожиданной смерти. Посетив врача и убедившись в том, что здоров, Нед, тем не менее, узнал о существовании странной болезни, поражающей, судя по всему, только мужчин-гомосексуалов. Вместе с доктором Эммой Брукнер, к которой он направился на осмотр, Нед вернулся к своим друзьям, чтобы предупредить их о странной неизвестной болезни и не допустить новых смертей. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыИсторические, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
- РМРежиссёр
Райан
Мерфи
- Актёр
Марк
Руффало
- Актёр
Мэтт
Бомер
- Актёр
Тейлор
Китч
- ДПАктёр
Джим
Парсонс
- Актриса
Джулия
Робертс
- ДГАктёр
Джонатан
Грофф
- ДМАктёр
Джо
Мантелло
- БВАктёр
Б.Д.
Вонг
- Актёр
Альфред
Молина
- Актёр
Финн
Уиттрок
- РМСценарист
Райан
Мерфи
- ЛКСценарист
Ларри
Крамер
- АМПродюсер
Алексис
Мартин Вудалл
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ДДПродюсер
Данте
Ди Лорето
- СФПродюсер
Скотт
Фергюсон
- СБХудожница
Стефани
Барклей
- ДОХудожник
Дэниэл
Орланди
- ЭБХудожник
Эндрю
Бэйсман
- ДМОператор
Дэниэл
Модер
- КМКомпозитор
Клифф
Мартинес