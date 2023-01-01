Общество мертвых поэтов (фильм, 1989) смотреть онлайн

Сюжет

Джон Китинг — новый преподаватель английской словесности в консервативном американском колледже. От чопорной массы учителей его выгодно отличают легкость общения, эксцентричное поведение и пренебрежение к программе обучения. Однажды он посвящает своих подопечных в тайну Общества мeртвых поэтов...





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