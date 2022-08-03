Тюрьма всех расставила на свои места, те кто казались Мане друзьями предали и мало того еще стали угрожать новым сроком, тот кто любил забыл ее и создал новую семью, а кто был врагом может окажется тем самым единым и любимым мужчиной для нашей героини. Маня попала в тюрьму в молодости по глупости, и после освобождения пытается вернуться к нормальной жизни, но не все так просто как кажется на первый взгляд.

