Обними меня (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.62014, Обними меня
Мелодрама106 мин18+
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О фильме
Тюрьма всех расставила на свои места, те кто казались Мане друзьями предали и мало того еще стали угрожать новым сроком, тот кто любил забыл ее и создал новую семью, а кто был врагом может окажется тем самым единым и любимым мужчиной для нашей героини. Маня попала в тюрьму в молодости по глупости, и после освобождения пытается вернуться к нормальной жизни, но не все так просто как кажется на первый взгляд.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- Режиссёр
Максим
Демченко
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актёр
Виктор
Добронравов
- АСАктёр
Алексей
Симонов
- СМАктёр
Сергей
Маркеев
- МПАктриса
Мария
Полиенко
- МРАктёр
Михаил
Разумовский
- АМАктёр
Андрей
Мокеев
- ЮКАктриса
Юлия
Кудояр
- АКАктёр
Алексей
Красноцветов
- АМАктёр
Артур
Мкртчян
- ВЧСценарист
Валерий
Чиков
- Продюсер
Анатолий
Чижиков
- НЧПродюсер
Наталья
Чижикова
- СКПродюсер
Сергей
Куликов
- ИМОператор
Иван
Макаров