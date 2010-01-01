Обитель зла: Жизнь после смерти
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Обитель зла: Жизнь после смерти

Обитель зла: Жизнь после смерти (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.02010, Resident Evil: Afterlife
Ужасы, Фантастика92 мин18+

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Сюжет

Элис продолжает свой путь в мире, поражeнном вирусной инфекцией, превращающей людей в нежить. Героиня ищет оставшихся в живых, чтобы вывести их в безопасное место. Еe смертельная битва с корпорацией Амбрелла выходит на новый уровень…

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обитель зла: Жизнь после смерти»

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