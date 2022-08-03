В гигантской подземной лаборатории на волю вырывается опаснейший вирус, мгновенно превращая своих жертв в прожорливых зомби. Достаточно одного их укуса или царапины страшных когтей, чтобы человек стал обезумевшим пожирателем живой плоти.Военные посылают в секретный комплекс, кишащий ужасными мутировавшими животными и голодными монстрами, группу спецназа, к которой присоединяются очаровательная Элис и отважный полицейский Мэтт. У них есть только три часа, чтобы уничтожить вирус до того, как он распространится по всей Земле…

