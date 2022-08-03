Обитель зла (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Обитель зла
Ужасы, Фантастика96 мин18+
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О фильме
В гигантской подземной лаборатории на волю вырывается опаснейший вирус, мгновенно превращая своих жертв в прожорливых зомби. Достаточно одного их укуса или царапины страшных когтей, чтобы человек стал обезумевшим пожирателем живой плоти.Военные посылают в секретный комплекс, кишащий ужасными мутировавшими животными и голодными монстрами, группу спецназа, к которой присоединяются очаровательная Элис и отважный полицейский Мэтт. У них есть только три часа, чтобы уничтожить вирус до того, как он распространится по всей Земле…
СтранаСША, Германия
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Пол
У. С. Андерсон
- Актриса
Милла
Йовович
- Актриса
Мишель
Родригес
- Актёр
Эрик
Мэбиас
- Актёр
Джеймс
Пьюрфой
- МКАктёр
Мартин
Крюз
- КСАктёр
Колин
Сэлмон
- РМАктёр
Райан
МакКласки
- ОПАктёр
Оскар
Пирс
- ИОАктриса
Индра
Ове
- АБАктриса
Анна
Болт
- Сценарист
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Джереми
Болт
- БАПродюсер
Бернд
Айхингер
- СХПродюсер
Сэмюэл
Хадида
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- РБХудожник
Ричард
Бриджлэнд
- ДДОператор
Дэвид
Джонсон
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами
- ММКомпозитор
Мэрилин
Мэнсон