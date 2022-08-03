Обитель зла
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Обитель зла

Обитель зла (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Обитель зла
Ужасы, Фантастика96 мин18+

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О фильме

В гигантской подземной лаборатории на волю вырывается опаснейший вирус, мгновенно превращая своих жертв в прожорливых зомби. Достаточно одного их укуса или царапины страшных когтей, чтобы человек стал обезумевшим пожирателем живой плоти.Военные посылают в секретный комплекс, кишащий ужасными мутировавшими животными и голодными монстрами, группу спецназа, к которой присоединяются очаровательная Элис и отважный полицейский Мэтт. У них есть только три часа, чтобы уничтожить вирус до того, как он распространится по всей Земле…

Страна
США, Германия
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обитель зла»