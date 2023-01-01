Биография

Ричард Бриджлэнд – художник-постановщик, режиссер, сценарист, продюсер. Лауреат премии Британской киноакадемии. Фильмография насчитывает более 30 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали фильмы «Одержимость», «Рок-н-рольщик», «Обитель зла», «Неизвестный», «Ричард III» и др. Свою кинокарьеру начал в 1985 году. Дебютным фильмом Ричарда Бриджлэнда стала многосерийная драма «Второй экран». Затем художник работал над военной драмой «Ричард III». Эта работа принесли ему премию Британской киноакадемии. Кинокартина также была удостоена приза Берлинского кинофестиваля, номинаций на «Оскар» и «Золотой Глобус». В 2002 году Ричард Бриджлэнд работал над созданием фантастического боевика «Обитель зла» с Миллой Йовович в главной роли. В 2004 году фильмография художника пополнилась еще одним успешным фильмом, детективным триллером «Одержимость» с Джошом Хартнеттом и Роуз Бирн. В 2011 году Ричард Бриджлэнд работал над детективным триллером «Неизвестный». В 2016 году участвовал в создании криминальной комедии «Славные парни» с звездным актерским составом. Главные роли в кинокартине исполнили Райан Гослинг, Ким Бейсингер и Рассел Кроу.