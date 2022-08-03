Обитель зла (фильм, 2002) смотреть онлайн
О фильме
Фантастический хоррор «Обитель зла» — фильм, снятый по мотивам культоаой серии видеоигр Resident Evil. Главную роль в картине сыграла Милла Йовович.
В секретной лаборатории корпорации Umbrella происходит ЧП: в воздух попал штамм смертельно опасного вируса, превращающего людей в зомби. Компьютерная система лаборатории — Красная Королева — блокировала весь объект, чтобы не допустить распространения болезни. Взять ситуацию под контроль должен отряд спецназа и присоединившаяся к ним оперативная сотрудница по имени Элис. Одно только странно: девушка совершенно ничего не помнит из своего прошлого.
Работа режиссера Пола У. С. Андерсона дала старт успешной кинофраншизе. Смотреть «Обитель зла» будет интересно зрителям, которые любят сюжеты о зомби, атмосферу фильмов ужасов и экшен.
СтранаВеликобритания, Германия, Франция
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
- Режиссёр
Пол
У. С. Андерсон
- Актриса
Милла
Йовович
- Актриса
Мишель
Родригес
- Актёр
Эрик
Мэбиас
- Актёр
Джеймс
Пьюрфой
- МКАктёр
Мартин
Крюз
- КСАктёр
Колин
Сэлмон
- РМАктёр
Райан
МакКласки
- ОПАктёр
Оскар
Пирс
- ИОАктриса
Индра
Ове
- АБАктриса
Анна
Болт
- Сценарист
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Джереми
Болт
- БАПродюсер
Бернд
Айхингер
- СХПродюсер
Сэмюэл
Хадида
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- РБХудожник
Ричард
Бриджлэнд
- ДДОператор
Дэвид
Джонсон
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами
- ММКомпозитор
Мэрилин
Мэнсон