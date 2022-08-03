Обитель зла (фильм, 2002) смотреть онлайн

Фантастический хоррор «Обитель зла» — фильм, снятый по мотивам культоаой серии видеоигр Resident Evil. Главную роль в картине сыграла Милла Йовович.



В секретной лаборатории корпорации Umbrella происходит ЧП: в воздух попал штамм смертельно опасного вируса, превращающего людей в зомби. Компьютерная система лаборатории — Красная Королева — блокировала весь объект, чтобы не допустить распространения болезни. Взять ситуацию под контроль должен отряд спецназа и присоединившаяся к ним оперативная сотрудница по имени Элис. Одно только странно: девушка совершенно ничего не помнит из своего прошлого.



Работа режиссера Пола У. С. Андерсона дала старт успешной кинофраншизе. Смотреть «Обитель зла» будет интересно зрителям, которые любят сюжеты о зомби, атмосферу фильмов ужасов и экшен.

