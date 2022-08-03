Обитель зла: Возмездие (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.82012, Resident Evil: Retribution
Ужасы, Фантастика91 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Пол
У. С. Андерсон
- Актриса
Милла
Йовович
- СГАктриса
Сиенна
Гиллори
- ЙУАктёр
Йохан
Урб
- Актриса
Ли
Бинбин
- АЭАктриса
Ариана
Энджинир
- Актриса
Мишель
Родригес
- Актёр
Борис
Коджо
- КДАктёр
Кевин
Дюран
- Актёр
Одед
Фер
- КСАктёр
Колин
Сэлмон
- Сценарист
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Пол
У. С. Андерсон
- ДБПродюсер
Дэйв
Богосян
- Продюсер
Джереми
Болт
- ДКПродюсер
Дон
Кармоди
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- АДАктриса дубляжа
Анна
Драгилева
- ВПХудожница
Венди
Партридж
- НХМонтажёр
Найвен
Хоуи
- ГМОператор
Глен
Макферсон