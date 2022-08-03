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Обитель зла: Возмездие

Обитель зла: Возмездие (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.82012, Resident Evil: Retribution
Ужасы, Фантастика91 мин18+

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О фильме

Смертельный T-вирус, созданный в лабораториях корпорации «Амбрелла», продолжает захватывать Землю, превращая мировое население в легионы зомби. Последняя надежда человечества Элис...

Страна
Германия, Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обитель зла: Возмездие»