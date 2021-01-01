Обитель зла: Раккун-Сити (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Предыстория культовой зомби-франшизы. Действие фильма разворачивается в 80-х. Клэр Рэдфилд и ее брат Крис живут в интернате в Раккун-сити. Присматривает за детским домом доктор Уильям Беркин из фармкомпании Umbrella. Но не по доброте душевной. Периодически ученый забирает из интерната детей для своих опытов. Клэр должна была стать следующей жертвой экспериментов, но девочка вовремя сбежала. Спустя полтора десятка лет она возвращается в Раккун-сити и с ужасом понимает: жители города превращаются в безмозглых плотоядных зомби. Но ей не верит даже собственный брат, который теперь работает в полиции.



Обитель зла: Раккун-Сити смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.