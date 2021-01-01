Обитель зла: Раккун-Сити
Wink
Фильмы
Обитель зла: Раккун-Сити
7.12021, Resident Evil: Welcome to Raccoon City
Ужасы, Фантастика103 мин18+

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Обитель зла: Раккун-Сити (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Предыстория культовой зомби-франшизы. Действие фильма разворачивается в 80-х. Клэр Рэдфилд и ее брат Крис живут в интернате в Раккун-сити. Присматривает за детским домом доктор Уильям Беркин из фармкомпании Umbrella. Но не по доброте душевной. Периодически ученый забирает из интерната детей для своих опытов. Клэр должна была стать следующей жертвой экспериментов, но девочка вовремя сбежала. Спустя полтора десятка лет она возвращается в Раккун-сити и с ужасом понимает: жители города превращаются в безмозглых плотоядных зомби. Но ей не верит даже собственный брат, который теперь работает в полиции.

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Информация

Страна
Германия, Канада
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Ужасы, Боевики

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обитель зла: Раккун-Сити»

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