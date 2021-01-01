7.12021, Resident Evil: Welcome to Raccoon City
Ужасы, Фантастика103 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Обитель зла: Раккун-Сити (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Предыстория культовой зомби-франшизы. Действие фильма разворачивается в 80-х. Клэр Рэдфилд и ее брат Крис живут в интернате в Раккун-сити. Присматривает за детским домом доктор Уильям Беркин из фармкомпании Umbrella. Но не по доброте душевной. Периодически ученый забирает из интерната детей для своих опытов. Клэр должна была стать следующей жертвой экспериментов, но девочка вовремя сбежала. Спустя полтора десятка лет она возвращается в Раккун-сити и с ужасом понимает: жители города превращаются в безмозглых плотоядных зомби. Но ей не верит даже собственный брат, который теперь работает в полиции.
Обитель зла: Раккун-Сити смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаГермания, Канада
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Ужас�ы, Боевики
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ЙРРежиссёр
Йоханнес
Робертс
- Актриса
Кая
Скоделарио
- ХДАктриса
Ханна
Джон-Кэймен
- Актёр
Робби
Амелл
- ТХАктёр
Том
Хоппер
- ЭДАктёр
Эван
Джогиа
- Актёр
Донал
Лог
- Актёр
Нил
Макдона
- ЛГАктриса
Лили
Гао
- ММАктриса
Марина
Мазепа
- ЙРСценарист
Йоханнес
Робертс
- Продюсер
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Джереми
Болт
- ХГПродюсер
Хартли
Горенштейн
- ВХПродюсер
Виктор
Хадида
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Чуракова
- КФАктриса дубляжа
Карина
Фадеева
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- МАОператор
Максим
Александр
- МККомпозитор
Марк
Корвен