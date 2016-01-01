Обитель зла: Последняя глава
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Обитель зла: Последняя глава

Обитель зла: Последняя глава (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.02016, Resident Evil: The Final Chapter
Ужасы, Фантастика102 мин18+

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Сюжет

Действия фильма разворачиваются с того момента, на котором закончилась предыдущая часть. После того как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец истории человечества стал еще ближе. Элис — последняя надежда на спасение мира. Она должна вернуться к точке отсчета, туда, где все и началось — город Раккун-Сити, где корпорация «Амбрелла» готовится к финальной атаке по тем, кому удалось выжить...

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Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обитель зла: Последняя глава»

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