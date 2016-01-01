Обитель зла: Последняя глава (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.02016, Resident Evil: The Final Chapter
Ужасы, Фантастика102 мин18+
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Сюжет
Действия фильма разворачиваются с того момента, на котором закончилась предыдущая часть. После того как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец истории человечества стал еще ближе. Элис — последняя надежда на спасение мира. Она должна вернуться к точке отсчета, туда, где все и началось — город Раккун-Сити, где корпорация «Амбрелла» готовится к финальной атаке по тем, кому удалось выжить...
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Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Пол
У. С. Андерсон
- Актриса
Милла
Йовович
- Актёр
Иэн
Глен
- Актриса
Эли
Лартер
- ШРАктёр
Шон
Робертс
- Актёр
Оуэн
Мэкен
- ФДАктёр
Фрайзер
Джеймс
- Актриса
Руби
Роуз
- УЛАктёр
Уильям
Леви
- РАктриса
Рола
- ЭААктриса
Эвер
Андерсон
- Сценарист
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Джереми
Болт
- СХПродюсер
Сэмюэл
Хадида
- РКПродюсер
Роберт
Кульцер
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ГПХудожник
Гай
Потгитер
- ДУМонтажёр
Дуби
Уайт
- ГМОператор
Глен
Макферсон
- ПХКомпозитор
Пол
Хаслингер