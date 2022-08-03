Обитель зла 3 (фильм, 2007) смотреть онлайн

Неоднократно спасавшая мир от смертоносных вирусов Элис вновь берется за оружие. На этот раз героиню ждет схватка с корпорацией «Амбрелла», вовсю экспериментирующей со своим антигуманным проектом. Благодаря нему на планете должны появиться более совершенные создания, обладающие бессмертием.

