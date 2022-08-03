Обитель зла 3
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Обитель зла 3

Обитель зла 3 (фильм, 2007) смотреть онлайн

9.22007, Resident Evil: Extinction
Ужасы, Фантастика90 мин18+

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О фильме

Неоднократно спасавшая мир от смертоносных вирусов Элис вновь берется за оружие. На этот раз героиню ждет схватка с корпорацией «Амбрелла», вовсю экспериментирующей со своим антигуманным проектом. Благодаря нему на планете должны появиться более совершенные создания, обладающие бессмертием.

Страна
США, Франция, Австралия, Великобритания, Германия
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обитель зла 3»