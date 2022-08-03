Обитель зла 3 (фильм, 2007) смотреть онлайн
9.22007, Resident Evil: Extinction
Ужасы, Фантастика90 мин18+
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О фильме
Неоднократно спасавшая мир от смертоносных вирусов Элис вновь берется за оружие. На этот раз героиню ждет схватка с корпорацией «Амбрелла», вовсю экспериментирующей со своим антигуманным проектом. Благодаря нему на планете должны появиться более совершенные создания, обладающие бессмертием.
СтранаСША, Франция, Австралия, Великобритания, Германия
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Рассел
Малкэй
- Актриса
Милла
Йовович
- Актёр
Одед
Фер
- Актриса
Эли
Лартер
- Актёр
Иэн
Глен
- Актриса
Ашанти
- КИАктёр
Кристофер
Иган
- СЛАктриса
Спенсер
Лок
- ММАктёр
Мэттью
Мэрсден
- ЛЭАктёр
Линден
Эшби
- ДОАктёр
Джейсон
О’Мара
- Сценарист
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Джереми
Болт
- БАПродюсер
Бернд
Айхингер
- СХПродюсер
Сэмюэл
Хадида
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ДАХудожник
Джозеф
А. Порро
- НХМонтажёр
Найвен
Хоуи
- ДДОператор
Дэвид
Джонсон
- ЧККомпозитор
Чарли
Клаузер